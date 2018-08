Тенис Емоционален Мъри избухна в сълзи след нова победа във Вашингтон 03 август 2018 | 11:38 - Обновена 0 0 0 0 3

Andy Murray becomes emotional after staying up late, past 3 a.m., to beat Marius Copil and reach the #CitiOpen quarter-finals.



Read & Watch https://t.co/ETQaNYfsxH #ATP #CO50 pic.twitter.com/XLILkPQrNs — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 3, 2018 Първата част премина без пробиви, а в тайбрека румънецът поведе в резултата след първата си възможност. Опитният Мъри, който има три спечелени титли от турнирите от "Големия шлем", изравни резултата във втория сет, след като на два пъти спечели подаването на своя противник.

В третата част двамата съперници на корта размениха по един пробив, а бившият лидер в световната ранглиста Мъри спечели двубоя от втория си мачбол.



След победата Анди показа колко много му е липсвал тенисът, оставяйки се на емоцията. Шотландецът покри лицето си с кърпа и се разплака, а останалите фенове по трибуните се изправиха и го аплодираха.

A hugely emotional Andy Murray won a deciding-set tiebreak to defeat Marius Copil and reach the Citi Open quarter-finals



Read: https://t.co/TgGNmxqydZ pic.twitter.com/4tEtk3Ni9b — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) August 3, 2018 Това бе едва трета победа за бившия №1 през 2018 година след претърпяната операция през януари.



“Емоциите надделяха в края на един изключително дълъг ден и дълъг мач”, бе лаконичният коментар на Мъри, който в момента заема 832-о място. Успехът означава, че той ще се изкачи с поне 450 места в световната ранглиста.



Неговият следващ съперник е австралиецът Алекс де Минор.



Номер три в основната схема Давид Гофен от Белгия също продължава напред във Вашингтон след победа с 6:0, 6:3 срещу американеца Франсес Тиафо, номер 13 в схемата.

Бившият №1 в света Анди Мъри преодоля третия кръг на турнира по тенис във Вашингтон с награден фонд от 1.89 милиона долара. Британецът се класира за четвъртфиналите след трудна победа в три сета 6:7 (4), 6:3, 7:6 (4) срещу Мариус Копил в двубой, който продължи малко повече от три часа. Двубоят завърши в 03:01 ч. местно време след полунощ, което е най-късният финал на двубой в историята на надпреварата.Първата част премина без пробиви, а в тайбрека румънецът поведе в резултата след първата си възможност. Опитният Мъри, който има три спечелени титли от турнирите от "Големия шлем", изравни резултата във втория сет, след като на два пъти спечели подаването на своя противник.В третата част двамата съперници на корта размениха по един пробив, а бившият лидер в световната ранглиста Мъри спечели двубоя от втория си мачбол.След победата Анди показа колко много му е липсвал тенисът, оставяйки се на емоцията. Шотландецът покри лицето си с кърпа и се разплака, а останалите фенове по трибуните се изправиха и го аплодираха.Това бе едва трета победа за бившия №1 през 2018 година след претърпяната операция през януари.“Емоциите надделяха в края на един изключително дълъг ден и дълъг мач”, бе лаконичният коментар на Мъри, който в момента заема 832-о място. Успехът означава, че той ще се изкачи с поне 450 места в световната ранглиста.Неговият следващ съперник е австралиецът Алекс де Минор.Номер три в основната схема Давид Гофен от Белгия също продължава напред във Вашингтон след победа с 6:0, 6:3 срещу американеца Франсес Тиафо, номер 13 в схемата.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1050 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1