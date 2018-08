Англия Шампионите обвързаха Жезус за пет години напред 03 август 2018 | 11:20 - Обновена 0 0 0 0 3



Младият нападател бе титуляр за Бразилия във всичките мачове на отбора на Мондиал 2018. FIVE more years for our Brazilian boy, @gabrieljesus33! #mancity pic.twitter.com/JRfYl8mOye — Manchester City (@ManCity) August 3, 2018 "This season is going to be amazing because you are the man!" @gabrieljesus33's mum knows! #alomae #mancity pic.twitter.com/hnzrCzBg0t — Manchester City (@ManCity) August 3, 2018 Нападателят на Манчестър Сити Габриел Жезус удължи договора си с клуба с допълнителни две години, с което "гражданите" си осигуриха услугите му поне до лятото на 2023-та. 21-годишният бразилец е един от най-перспективните нападатели в света, като статистиката му в Англия доказва това. От януари 2017 година до сега той има 24 гола в 53 мача за Ман Сити, а приносът му за титлата и Купата на Лигата през миналия сезон е безспорен."Бих искал да благодаря на феновете за начина, по който ме посрещнаха и се отнасят с мен. Мога да кажа, че решението да дойда в Манчестър Сити е най-доброто в живота ми, защото тук се развивам като професионалист и личност. Пеп има съществена роля за това да остана, но същото важи и за самия клуб. Това е огромен клуб, който става все по-голям и по-голям, така че искам да благодаря на всички. Надявам се да продължа да правя феновете щастливи", заяви Жезус пред сайта на Манчестър Сити.Младият нападател бе титуляр за Бразилия във всичките мачове на отбора на Мондиал 2018.

