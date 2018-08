Тенис Битката на братя Звереви завърши с победа на Саша (видео + снимки) 03 август 2018 | 11:16 - Обновена 0 0 0 0 0 Александър Зверев, който в момента е трети в световната ранглиста, победи брат си Миша Зверев с 6:3, 7:5 и се класира за 1/4-финалите на турнира от сериите АТР 500 във Вашингтон. 21-годишният немец отстрани 30-годишния си брат в емоционален мач, продължил 1 час и 52 минути игра. They're back on the same side of the net!



Alexander Zverev and Mischa Zverev complete their upset of the @CitiOpen's top seeds, Marach/Pavic.



Opponents one moment, successful together the next. Not a bad day, huh?



Read More https://t.co/tZGJQzZwcX pic.twitter.com/U4ic0aX1B1 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 3, 2018 Двамата братя се срещнаха за първи път в официален мач на ниво АТР.

Саша и Миша вече имаха два мача помежду си на професионално ниво, но те са в квалификации - на Чалънджъра в Далас и на турнира в Хюстън. Сега обаче 21-годишният Зверев поведе в общия баланс с 1:0 победи на най-високо ниво. A moment the Zverev brothers will NEVER forget.



It's younger bro Alexander Zverev who triumphs and moves into the @CitiOpen quarter-finals.



Read More https://t.co/kWpNoz70sE pic.twitter.com/uNgaTJqf6T — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 3, 2018 В следващия кръг Саша ще спори с Кей Нишикори. В американската столица Зверев-младши защитата титлата си от миналия сезон. "We walked back, and the crowd was cheering, I almost had tears in my eyes."



Mischa Zverev might have lost to younger brother Alexander Zverev at the @CitiOpen, but their memories will last a lifetime.



Match Report https://t.co/kWpNoz70sE pic.twitter.com/496LQGmXtn — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 3, 2018

