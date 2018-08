Споровете между Борусия Дортмунд и Тианцин за Витсел продължават

Белгийският национал Аксел Витсел е изпратил в Китай свои адвокати и представители, за да бъдат проведени нови преговори с тима му Тианцин Куанциан. Още преди няколко дни медиите в Германия съобщиха, че халфът е преминал медицински прегледи и е договорил личните си условия с Борусия Дортмунд, но двата клуба не могат да постигнат разбирателство за трансфера.

Спорът между двете страни е именно откупната клауза, която съществува в договора на играча, според която той може да премине директно срещу 20 милиона евро. Това обаче е оспорвано от китайците, които твърдят, че това условие важи само за времето на местния трансферен прозорец, който се простира от 1 януари до 28 февруари. Германците твърдят, че клаузата може бъде платена по всяко време, след като това не е изрично отбелязано в договора.

According to Transfermarkt the Belgian Axel Witsel will be new player of Borussia Dortmund and in the next days the medical revision will be made. The value of the signing is around 20 Million Euros. #BVB pic.twitter.com/fcdLPPhlRN