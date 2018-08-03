Всички резултати от втория квалификационен кръг в Лига Европа

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ЛеБрон се върна в училище с $1 милион
Няма по-хубаво място от това, на което е започнало всичко. Именно в началото се върна и баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс. Преди началото на сезона с новия му тим ЛА Лейкърс, той започна тренировки в салона на ...Виж още
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Лига Европа
Турнир по футбол Лига Европа, реванши от втория квалификационен кръг:
Алашкерт (Армения) - Сутиеска (Черна гора) - 0:0 (1:0)
Лачи (Албания) - Молде (Норвегия) - 0:2 (0:3)
АЕК Ларнака (Кипър) - Дъндолк (Република Ирландия) - 4:0 (0:0)
Тренчин (Словакия) - Гурник Забже (Полша) - 4:1 (1:0)
Динамо Минск (Беларус) - Дунайска Стреда (Словакия) - 4:1 (3:1)
Флора Талин (Естония) - АПОЕЛ Никозия (Кипър) - 2:0 (0:5)
Славия София (България) - Хайдук Сплит (Хърватия) - 2:3 (0:1)
Тракай (Литва) - Партизан (Сърбия) - 1:1 (0:1)
Валета (Малта) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - 1:2 (1:1)
Хекен (Швеция) - РБ Лайпциг (Германия) - 1:1 (0:4)
Лилестрьом (Норвегия) - ЛАСК (Австрия) - 1:2 (0:4)
АИК Стокхолм (Швеция) - Нордшеланд (Дания) - 0:1 (0:1)
Адмира Вакер (Австрия) - ЦСКА-София (България) - 1:3 (0:3)
Аполон Лимасол (Кипър) - Железничар (Босна и Херцеговина) - 3:1 (2:1)
Прогрес (Люксембург) - Хонвед Будапеща (Унгария) - 2:0 (0:1)
Вадуц (Лихтенщайн) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 1:1 (0:1)
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Ню Сейнтс (Уелс) - 1:1 (1:2)
Мариупол (Украйна) - Юргорден (Швеция) - 2:1 след продължение (1:1)
Спарта Прага (Чехия) - Спартак Суботица (Сърбия) - 2:1 (0:2)
Атромитос (Гърция) - Динамо Брест (Беларус) - 1:1 (3:4)
Слован Братислава (Словакия) - Балзан (Малта) - 3:1 (1:2)
Астерас (Гърция) - Хибърниън (Шотландия) - 1:1 (2:3)
Бешикташ (Турция) - Торсхавн (Фарьорски острови) - 6:0 (2:0)
Копенхаген (Дания) - Стярнан (Исландия) - 5:0 (2:0)
Викингур (Фарьорски острови) - Торперо Кутаиси (Грузия) - 0:4 (0:3)
Витес (Холандия) - Виторул Констанца (Румъния) - 3:1 (2:2)
ФК Сараево (Босна и Херцеговина) - Аталанта (Италия) - 0:8 (2:2)
Марибор (Словения) - Чихура (Грузия) - 2:0 (0:0)
Домжале (Словения) - Уфа (Русия) - 1:1 (0:0)
ФК ФКСБ (Румъния) - Рудар Веленье (Словения) - 4:0 (2:0)
АЗ Алкмаар (Холандия) - Кайрат Алмати (Казахстан) - 2:1 (0:2)
Бордо (Франция) - Вентспилс (Латвия) - 2:1 (1:0)
Бърнли (Англия) - Абърдийн (Шотландия) - 3:1 след продължения, 1:1 в редовното време (1:1)
Дрита (Косово) - Дюделанж (Люксембург) - 1:1 (1:2)
Ла Фиорита (Сан Марино) - ФК Спартакс Юрмала (Латвия) - 0:3 (0:6)
Лех Познан (Полша) - Шахтьор Солигорск (Беларус) - 3:1 след продължение, 1:1 в редовното време (1:1)
Рейнджърс (Шотландия) - Осиек (Хърватия) - 1:1 (1:0)
Сарпсборг 08 (Норвегия) - Санкт Гален (Швейцария) - 1:0 (1:2)
Крусейдърс (Северна Ирладния) - Олимпия Любляна (Словения) - 1:1 (1:5)
Раднички Ниш (Сърбия) - Макаби Тел Авив (Израел) - 2:2 (0:2)
Рио Аве (Португалия) - Ягиелония Бялисток (Полша) - 4:4 (0:1)
Уйпещ (Унгария) - Севиля (Испания) - 1:3 (0:4)
ФХ Хафнарфьордур (Исландия) - Апоел Хайфа (Израел) - 0:1 (1:1)
Валур (Исландия) - ФК Санта Колома (Андора) - 3:0 (0:1)
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(Гост) 3
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(Гост) 2
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