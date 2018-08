Формула 1 Новият шеф на Ферари допусна първа грешка 02 август 2018 | 16:23 0 0 0 0 0

BREAKING: Ferrari shares sharply plunge nearly 11% after its new CEO says Marchionne's 2022 financial targets are "aspirational" https://t.co/8vwCkNKYXj pic.twitter.com/eY3oTtHxlW — CNBC Now (@CNBCnow) August 1, 2018 Луис Камилери – човекът, който ще се нагърби с тежката задача да замести Серджо Маркионе начело на Ферари – вече направи някой и друг излишен ход. В сряда италианецът представи финансовите отчети на автомобилния гигант за второто тримесечие на 2018 г., които отново доказаха възхода на "Черните кончета". Компанията отчете ръст в приходите с 1.4% спрямо същия период през 2017 г., но Камилери постави под съмнение реализацията на финансовите цели на Маркионе, които са до края на 2022 г. Ферари да удвои печалбата си. Това притесни стотици инвеститори, а акциите на компанията паднаха с почти 11% - най-големият им спад от февруари, 2016 г. Камилери, който доскоро бе начело на Philip Morris, е започнал да води разговори и със собствениците на Формула 1 – Liberty Media относно регулациите в шампионата след сезон 2020. Пред La Gazzetta dello Sport той разкри, че вече има прогрес между двете страни от техническа гледна точка, но не и по въпросите за тавана на разходите. "Не съм сигурен какви нови идеи може да предложим, но целта ни е да разделим тортата така, както се делеше и преди", коментира още Камилери. Според италианската медиа шефът на Ф1 тима Маурицио Аривабене е близък с новия изпълнителен директор и ще настоява Кими Райконен да остане във Ферари още един сезон, докато Шарл Леклер - да започне работа с Хаас, изчаквайки свободно място във Ферари. Камилери ще изложи своите глобални планове за развитието на Ферари по време на двудневен семинар на 17 и 18 септември. Driven by passion since 1947. #Maranello #Ferrari pic.twitter.com/KS0RiKe9OS — Ferrari USA (@FerrariUSA) July 31, 2018

