Ияд Хамуд носи победата на Шефилд Уензди

Хамуд игра като втори нападател и се разписа в 30-ата минута с глава, след като сам отне топката и продължи атаката на дясно. Оттам получи центриране, което падайки го намери непокрит пред задната греда. Пловдивчанинът без да се бави изпрати топката в мрежата. Иначе тимът на Уензди беше по-активен през по-голяма част от мача и стигна и до греда. Хамуд (роден 2001 година) пък напусна терена седем минути преди края, заменен от Васало.

Our Under-18s defeated Sunderland 1-0 yesterday afternoon on the road, with Iyad Hamud on target in the first half of the pre-season friendly



Our Under-18s defeated Sunderland 1-0 yesterday afternoon on the road, with Iyad Hamud on target in the first half of the pre-season friendly

https://t.co/2pmYQcqxj9 #swfc pic.twitter.com/7rzfYktdRA — Sheffield Wednesday (@swfc) August 2, 2018

