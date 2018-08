Започна се! Най-добрите в света на FIFA 18 стартираха битка за световната купа

Най-добрите играчи на FIFA 18 се събраха в Лондон, за да премерят сили в битка за световната купа. На грандиозното съоражение “O2 Arena” 32 играчи с джойстик в ръка ще се борят за най-престижния турнир в тази игра.

Наградният фонд е 400 хиляди долара, като победителят ще вземе 250 хиляди долара. Финалът е на 4 август, като фаворит за титлата е аржентинското чудо Николас, който започна с разгромен успех над шведския шампион Борас.

