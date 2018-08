Англия Неочакван проблем пред нов в Евертън 02 август 2018 | 01:39 0 0 0 0 1 С неочакван проблем се сблъска новото попълнение на Евертън - французинът Люка Дин. Бившият играч на Барселона има татуиран на гърдите си вариант на слогана “You'll Never Walk Alone” - "I Never Walk Alone". Everton's new signing has 'I Never Walk Alone' tattooed on his chest pic.twitter.com/nwKchr4fqs — Empire of the Kop (@empireofthekop) August 1, 2018 Проблемът е, че изразът е девиз на градския съперник Ливърпул и едва ли на феновете на “карамелите” ще допадне, че Дин го носи до сърцето си. В негово оправадание може да се отбележи, че същият девиз имат и отбори като Борусия Дортмунд, Селтик, Аякс и други.

