Азиз: Ще съм щастлив, ако Нурмагомедов получи $10 млн за бой с Макгрегър

“За да стане този бой реалност, ще е нужно да уточним въпроса с парите. Не става въпрос за рейтинга на бойците, не и за титлите, а именно за парите. Хабиб иска да срита задника на Конър, и аз искам да видя същото, а Макгрегър иска да печели пари. Аз не съм алчен - Конър може да заработи ако иска и $100 млн, но ако Нурмагомедов получи $10 милиона - аз ще съм щастлив. Аз не съм просто мениджър, Хабиб е като мой по-малък брат, и не искам нищо повече от това, което Нурмагомедов заслужава”, заяви Азиз пред BJ Penn.

.@TeamKhabib clears up the lightweight title picture.#UFCCalgary #UFC https://t.co/4DraueHKr1 — BJ Penn (@bjpenndotcom) 30 юли 2018 г. Your skull or your limbs. pic.twitter.com/7Afg2zQ39I — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 август 2018 г. Мениджърът на руския боец Хабиб Нурмагомедов, който в момента притежава шампионския пояс на UFC в лека категория, Али Абдел Азиз коментира потенциалния хонорар на своя подопечен за възможен бой с ирландеца Конор Макгрегър.

