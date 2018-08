Астън Вила взе вратар от Атлетико Мадрид

Втородивизионният английски клуб Астън Вила привлече вратаря на Атлетико Мадрид Андре Морейра. 22-годишният младежки национал на Португалия ще играе под наем до края на сезона на "Вила Парк".

Full story as Andre Moreira joins on a season-long loan from Atletico Madrid



