Най-оригиналните обявявания на трансфери

За европейските клубове отвореният трансферен прозорец е възможността да се отличат в социалните мрежи и да обявят подписванията с нови попълнения по истински оригинален начин. Ние събрахме най-добрите сред тях през това лято.

От няколко години насам футболните клубове си съперничат по изобретателност и оригиналност при обявяването на новите си попълнения. Техният интерес е да бъдат възможно най-видими в социалните мрежи и да повишат своята онлайн популярност чрез оригинално съдържание или чувство за хумор. Това важи дори и за привържениците на техните съперници.

НАЙ-ТЕХНОЛОГИЧНОТО

„Ок, Гугъл, говори с ФК Нант.” Видеоклипът на клуба започва с едър план на звуково устройство, наставлявано от мъжки глас. „Кой е новото попълнение на ФК Нант?”, пита той. „Десният бек Фабио идва във ФК Нант”, отговаря компютърният женски глас, рецитирайки текста от визитката на бразилския национал, близнак на Рафаел от Лион. Завършекът е „Добре дошъл в Нант, Фабио!”, като след тези думи играчът се появява на екран с фланелката на новия си отбор и вдига палци нагоре. Според бота Messenger през 2017 година „канарчетата” са решително лидери в прегръщането на новите технологии сред футболните клубове.

OFFICIAL Davide Santon is an #ASRoma player!



The Italian defender becomes our sixth signing of the summer! pic.twitter.com/kRArT3p59I