Жозе Моуриньо: Започваме сезона с всичко необходимо

Жозе Моуриньо най-после успя да намери и положителни моменти бъдещето и предстоящото на неговия тим, след като засипа с критики играчите си последните няколко дни и особено след загубата от Ливърпул с 1:4.

"Радвам се, че ще мога да разчитам на Виктор Линдельоф, който от два дни тренира с нас, както и на Маркъс Рашфорд, Фил Джоунс и Ромелу Лукаку, които съкратиха ваканцията си с три дни, за да могат да се върнат по-рано и да бъдат на линия за първия ни мач", каза Моуриньо след последната среща на Юнайтед на американска земя.

