Баркли: Чувствам се все по-добре

Рос Баркли е готов да оправдае очакванията на феновете на Челси, след като пропусна по-голямата част от миналия сезон заради контузия, която получи още в Евертън. Той заяви, че се чувства добре, а схемата на Маурицио Сари ще му позволи да се появява по-често на терена.

"Пристигнах в Челси с контузия, която лекувах дълго време. Затова не играх много мачове, но от януари насам чувствам тялото си все по-добре и по-добре", заяви юношата на Евертън.

Ross Barkley, do not sleep on him. This will be his year at Chelsea mark my words, Sarri will bring out his potential to the maximum.



He's our goalscoring midfielder, have faith in him.

