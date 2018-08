Зимни спортове Райън Спуунър остава в Рейнджърс 01 август 2018 | 12:21 0 0 0 0 0 Нападателят на Ню Йорк Рейнджърс Райън Спуунър се съгласи да подпише нов двугодишен договор с тима на обща стойност 8 милиона долара. 26-годишният Спуунър бе привлечен от "рейнджърите" през февруари миналата година в сделката, пратила Рик Неш в Бостън. За отбора от Ню Йорк центърът реализира 4 гола и направи 12 асистенции в 20 мача, като завърши сезона с рекордните в кариерата си 13 гола и 28 асистенции в общо 59 срещи. С постигането на сделката Спуунър и ръководството на клуба успяха да избегнат насрочения за събота арбитраж, който иначе трябваше да отсъди която от двете страни има право в преговорите за новия договор. OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with restricted free agent forward Ryan Spooner on a two-year contract. pic.twitter.com/5kgaxJMWz9 — New York Rangers (@NYRangers) July 31, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 134

