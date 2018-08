Формула 1 Джовинаци подобри рекорда за обиколка на Фетел в теста на "Хунгароринг" 01 август 2018 | 11:54 0 0 0 0 0

Antonio Giovinazzi now faster than Sebastian Vettel and Kimi Raikkonen were over #HungarianGP weekend for Ferrari - posting an unofficial track record on hypersofts!



Follow the #BudaTest https://t.co/XTdthh05o5 #SkyF1 pic.twitter.com/b8OpNrxktz — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 31, 2018 Антонио Джовинаци записа обиколка с повече от половин секунда по-добро време от официалния рекорд на "Хунгароринг", поставен от Себастиан Фетел. Италианецът обаче постигна 1:15.648 мин с гуми хиперсофт, които не бяха достъпни за състезанието през уикенда. Тест пилотът на Ферари записа и много добри времена с другите два типа гуми – медиум (1:17.807 мин) и със суперсофт (1:16.887 мин). Постижението му със суперсофт го остави на 0.7 сек от това на Фетел. Най-добрата обиколка на таланта на Ферари бе с точно три секунди по-добра от тази на пилота на Заубер Маркус Ериксон преди сесията да бъде прекъсната от единствения червен флаг. Причина за него бе Шон Гелел от Торо Росо, който караше за Пирели по време на вчерашния ден от теста. Индонезиецът катастрофира с висока скорост на завой номер 11. След като теста бе подновен Ериксон също сложи хиперсофт гумите, но остана на 2.5 сек зад Джовинаци. На трето място пък остана Брендън Хартли от Торо Росо, който също използва хиперсофт версията. Четвърто място зае Ландо Норис от Макларън, следван от Джордж Ръсел с Мерцедес, който записа най-малко обиколки – едва 49. Даниел Рикардо остана зад него. Той бе един от тримата пилоти, които използваха ново предно крило, което да отговаря на новите правила за следващия сезон във Формула 1. Другите двама бяха Николас Латифи от Форс Индия и Оливър Роуланд от Уилямс. DAY ONE CLASSIFICATION: @Anto_Giovinazzi sets a new lap record #F1Testing #F1 pic.twitter.com/VzzJmXYMV9 — Formula 1 (@F1) July 31, 2018

