Серина с най-тежката си загуба в кариерата

Трикратната шампионка Серина Уилямс изненадващо отпадна в първия кръг на турнира по тенис в Сан Хосе (САЩ) с награден фонд 799 хиляди долара. Поставената под номер 6 в схемата американка, която е носителка на 23 титли от турнирите от "Големия шлем", загуби с 1:6, 0:6 от Йохана Конта (Великобритания) за 52 минути.

. @JohannaKonta stuns Serena Williams, 6-1, 6-0! Takes 12 games in a row to move into @MubadalaSVC second round! pic.twitter.com/MtZY0Bkos4

36-годишната Уилямс никога досега в кариерата си не е допуснала подобна загуба. Предишното й най-тежко поражение беше с 0:6, 2:6 от Симона Халеп (Румъния) на Първенството на WTA в Сингапур през 2014 година. Американката взе първия гейм на мача, след което Конта спечели 12 поредни гейма.

"It's still a humbling experience to be out there with her." - @JohannaKonta reflects on her first win against Serena Williams #MubadalaSVC pic.twitter.com/tSVP0syBfW