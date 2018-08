Тенис Вожняцки отказа участие във Вашингтон 01 август 2018 | 10:51 0 0 0 0 0



Датчанката има проблем със задната част на дясното си бедро, а медицинските тестове са показали, че е по-добре за нея да не играе тази седмица. Според лекарите, имало опасност от разкъсване на мускула, ако в момента се натоварва прекалено много.

i think they meant "Caroline Wozniacki has withdrawn from CitiOpen due to not be scheduled on Center Court" pic.twitter.com/aIbKgKSgvq — Louisa (@LouiKerber) July 31, 2018

Вожняцки щеше за втори път в кариерата си да играе във Вашингтон, след като през 2016-а загуби във втори кръг. “Щастливата губеща” Яселин Бонавентура ще заеме нейното място, а любопитното е, че Слоун Стивънс - победителката в US Open и Маями - както и Наоми Осака - шампионката от Индиън Уелс - (най-големите турнири на твърди кортове, както и първоначално победителката в Австралия Вожняцки) са предпочели да участват във Вашингтон, нищо че е от най-ниската категория турнири на WTA.

Main draw @CitiOpen, where Caroline Wozniacki and Sloane Stephens are the top two seeds. pic.twitter.com/tDQVDWJGF9 — WTA Insider (@WTA_insider) July 27, 2018 Бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис и шампионка от Australian Open Каролин Вожняцки отказа участие в турнира във Вашингтон, който е от най-ниската категория на WTA - International.Датчанката има проблем със задната част на дясното си бедро, а медицинските тестове са показали, че е по-добре за нея да не играе тази седмица. Според лекарите, имало опасност от разкъсване на мускула, ако в момента се натоварва прекалено много.Вожняцки щеше за втори път в кариерата си да играе във Вашингтон, след като през 2016-а загуби във втори кръг. "Щастливата губеща" Яселин Бонавентура ще заеме нейното място, а любопитното е, че Слоун Стивънс - победителката в US Open и Маями - както и Наоми Осака - шампионката от Индиън Уелс - (най-големите турнири на твърди кортове, както и първоначално победителката в Австралия Вожняцки) са предпочели да участват във Вашингтон, нищо че е от най-ниската категория турнири на WTA.

