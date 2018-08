Тенис Григор тренира с 16-годишен талант 01 август 2018 | 10:39 0 0 0 0 1



6-ият в световната ранглиста хасковлия ще се завърне на корта на “Мастърс” турнира в Торонто.



Тренировъчната програма на Григор Димитров включва и специални движения с топка в ръцете между страничните линии за мачовете по единично и на двойки. Is there anyone working out harder than @GrigorDimitrov right now? He’s putting in the work ahead of the Hard Court season! (: #Dimitrov/IGS) #USOpen pic.twitter.com/pkg9pb47iH — US Open Tennis (@usopen) July 31, 2018 Григор Димитров проведе тренировка с младата надежда на италианския тенис Джакомо Дзамбрози. Шампионът от финалите на АТР и 16-годишният талант играха заедно в Монте Карло, където българинът се готви за сезона на твърда настилка.6-ият в световната ранглиста хасковлия ще се завърне на корта на “Мастърс” турнира в Торонто.

