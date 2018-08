Рома с голям обрат срещу Барса, гол на Малком не бе достатъчен на каталунците (видео)

This is how our opponents FC Barcelona will line up tonight against #ASRoma in the @IntChampionsCup at the @ATTStadium in Dallas pic.twitter.com/ommJHt0wVs — AS Roma English (@ASRomaEN) August 1, 2018

TEAM NEWS | | Here is our starting line-up for tonight’s #ICC2018 clash!



Daje #ASRoma! pic.twitter.com/QHhZRwgvjK — AS Roma English (@ASRomaEN) August 1, 2018

45' - We're back underway in the second half! Just one change at the break from the Giallorossi, as Mirante replaces Olsen in goal.

#BarcaRoma 1-1 pic.twitter.com/lYEV9wzkvN — AS Roma English (@ASRomaEN) August 1, 2018

Така Рома записа първата си победа в този турнир. За “Вълците” предстои среща и с другия испански гранд Реал Мадрид на 8 август. Барса също изигра втория си двубой, като допусна първата си загуба. Каталунците завършват участието си в мач срещу Милан на 5 август.

Отборът на Рома победи Барселона с 4:2 в сблъсъка между двата тима от “International Champions Cup”. Срещата се изигра на “AT&T Stadium” в Тексас, САЩ. Каталунците на два пъти повеждаха в резултата, но “Вълците” изравняваха, а накрая стигнаха и до пълен обрат. Мачът ще се запомни и с факта, че Малком , който бе ябълката на раздора между тези два отбора на трансферния пазар, се разписа във вратата на италианците в 49-ата минута, но голът му в крайна сметка не успя да донесе победата на неговия отбор. Преди това Рафиня Алкантара откри в 6-ата минута, а Стефан Ел Шаарауи изравни в 35-ата. Другите попадения в мача пък бяха дело на Алесандро Флоренци в 78-ата, Браян Кристанте в 83-ата и Диего Пероти от дузпа в 86-ата минута.Още преди да е изминала първата минута в мача и Барселона вече имаше първата си голова възможност. Мунир ел Хадади получи пас в наказателното поле, но отблизо не намери очертанията на вратата. Само пет минути по-късно и резултатът бе открит в полза на каталунците. Барса организира страхотна атака, Рафиня Алкантара получи в наказателното поле и хладнокръвно прати топката в мрежата за 1:0.След това в 9-ата минута и Малком можеше да се разпише, но този пък вратарят Робин Олсен се намеси решително и спаси.В 13-ата минута дойде първата възможност за Рома, като Алесандро Флоренци отправи далечен, но неточен удар.В 16-ата минута обаче последва нов пропуск на Барса, като този път далечен удар на Рафиня мина встрани от вратата.Почти от нищото Рома успя да възстанови равенството в 35-ата минута. Тогава Джъстин Клуйверт напредна почти до аутлинията и центрира за Стефан Ел Шаарауи, който засече топката във вратата за 1:1.В началото на втората част Малкия фараон успя за втори път да прати топката в мрежата, но попадението не бе зачетено заради засада.В 49-ата минута обаче Барса си върна преднината. Табла по земя успя да подаде към непокрития Малком, който отблизо вкара в опразнената врата.В 62-ата минута каталунците имаха прекрасна възможност за трети гол. Абел Руис бе изведен на скорост, но Олсен излезе предвидливо и успя да спаси удара му по посока на вратата.В 66-ата минута пък Рома получи фаул на добра позиция пред наказателното поле. Ел Шаарауи стреля, но прати кълбото над вратата.В 78-ата минута след една бърза атака Диего Пероти получи в наказателното поле, той се засуети, но топката някак се озова в Алесандро Флоренци, който я търкулна във вратата за 2:2.В 83-ата минута се стигна и до пълен обрат. Браян Кристанте бе изведен в пеналта, освообди си пространство и успя да промуши топката под плонжа на Яспер Силесен В 85-ата минута Патрик Шик бе спънат за дузпа, а Диего Пероти бе точен от бялата точка за крайното 2:4.

МИНУТА ПО МИНУТА