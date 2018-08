Тенис Дел Потро се цели в добър резултат на US Open 31 юли 2018 | 18:45 0 0 0 0 0 Дойде времето за любимия период от сезона за Хуан Мартин дел Потро. Американското турне на твърди кортове започна, а само преди няколко месеца аржентинецът отново бе във вихъра си в тази точка от света, печелейки титли от Акапулко и Индиън Уелс. В САЩ спечели и единствения си трофей от Големия шлем през 2009 г. Кулата от Тандил е топ поставен на АТР250 турнира в Лос Кабос, а през март този сезон бе на крачка от „Слънчев дубъл“, след като спечели дебютен Мастърс в Индиън Уелс, но на 1/2-финал в Маями загуби от бъдещия шампион Джон Иснър. „Прекарвам си фантастично в Лос Кабос. Градът е страхотен и се забавляваме навсякъде. Турнирът е добра подготовка за Торонто, Синсинати и US Open. В Мексико имам много фенове. Имам и много добри спомени, спечелих Акапулко преди няколко месеца. Ще се опитам да играя добър тенис и да се насладя на времето, прекарано с феновете“, каза Дел Потро. Del Potro is virtually World #3. It’s up to Zverev though... pic.twitter.com/yjA7albtGZ — enrico maria riva (@enricomariariva) July 30, 2018 Хуан Мартин за последно игра на Уимбълдън, където загуби от Рафаел Надал, пропускайки да изравни най-доброто си постижение на „свещената трева“ – 1/2-финал от 2013 г. „Тренирах усърдно за сезона на хард и чувствам тялото си ОК.“ 29-годишният тенисист ще е претендент за всяка голяма титла до края на годината и е наясно с това. В момента той е на четвърто място в надпреварата за Лондон, след Надал, Федерер и Зверев. „Когато съм на 100%, знам, че съм опасен срещу останалите топ играчи. Понякога ти трябва нещо повече от тенис, за да победиш най-добрите в Тура. Правил съм го в миналото и ще се опитам да го правя в бъдещето.“ „Искам да играя добре на US Open, а следващата цел може да е класиране за Лондон. Все още не съм се класирал, но съм близо до това. Рафа играе добре, Роджър има силите да се бори за №1, а Саша е бъдещето, но и настоящето. Ще се опитам да се доближа до тях.“ TennisKafe.com

