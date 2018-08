Лека атлетика Вархолм ще бяга 400 м и 400 м/пр на ЕП в Берлин 31 юли 2018 | 17:28 - Обновена 0 0 0 0 0

How much do Karsten Warholm and Amalie Iuel know about Berlin?



Ahead of the European Championships later this summer, we put their knowledge to the test! #TheMoment pic.twitter.com/B1baCsxqR4 — European Athletics (@EuroAthletics) May 7, 2018 Вархолм се включи в двете дисциплини на Европейското първенство под 23 години в Бидгошч през миналата година, където спечели сребро на 400 м и злато на 400 м/пр. В Полша той бяга шест пъти за четири дни, но в Берлин програмата ще е далеч по-благосклонна към норвежеца. Той получи автоматично правото да стартира на полуфиналите и в двете дисциплини, тъй като е в топ 12 на сезонната ранглиста. Вархолм се включи в двете дисциплини на Европейското първенство под 23 години в Бидгошч през миналата година, където спечели сребро на 400 м и злато на 400 м/пр. В Полша той бяга шест пъти за четири дни, но в Берлин програмата ще е далеч по-благосклонна към норвежеца. Той получи автоматично правото да стартира на полуфиналите и в двете дисциплини, тъй като е в топ 12 на сезонната ранглиста. A post shared by Henrik B. Ingebrigtsen (@ingebrigtsen.henrik) on Jul 20, 2018 at 11:58am PDT За първи път и тримата братя Ингебритцен ще участват заедно на континентален форум за мъже и жени. Филип и Хенрик спечелиха злато и бронз на 1500 м на Европейското първенство в Амстердам преди две години, а Якоб ще пристигне в германската столица като световен шампион за юноши под 20 години на 1500 и 5000 м от наскоро завършилото първенство в Тампере. За първи път и тримата братя Ингебритцен ще участват заедно на континентален форум за мъже и жени. Филип и Хенрик спечелиха злато и бронз на 1500 м на Европейското първенство в Амстердам преди две години, а Якоб ще пристигне в германската столица като световен шампион за юноши под 20 години на 1500 и 5000 м от наскоро завършилото първенство в Тампере. There were two Ingebrigtsens on the podium in the 1500m at the 2016 European Championships but could they go one better in Berlin?



Henrik gives his thoughts about the possibility of an all-Ingebrigtsen podium.#TheMoment pic.twitter.com/yD6Ct5ygwc — European Athletics (@EuroAthletics) July 30, 2018 И тримата братя ще участват на 1500 и 5000 м в Берлин. Филип оглавява европейската ранглиста за сезона на 1500 м с 3:30.01 мин, Хенрик е №1 на 5000 м в Европа за годината с 13:16.97 мин, а 17-годишният Якоб подобри дългогодишните европейски рекорди за юноши под 20 години на 1500 м (3:31.18 мин) и на 5000 м (13:20.97 мин) това лято. И тримата братя ще участват на 1500 и 5000 м в Берлин. Филип оглавява европейската ранглиста за сезона на 1500 м с 3:30.01 мин, Хенрик е №1 на 5000 м в Европа за годината с 13:16.97 мин, а 17-годишният Якоб подобри дългогодишните европейски рекорди за юноши под 20 години на 1500 м (3:31.18 мин) и на 5000 м (13:20.97 мин) това лято. Сондре Нордстад Моен планираше да участва на 10 000 м в Берлин, но вместо това реши да стартира в маратона, където държи европейския рекорд. Моен подобри европейския рекорд в класическата дистанция от 42.195 км през декември миналата година във Фукуока, след като финишира за 2:05:48 часа. Световният шампион на 400 метра с препятствия от Лондон 2017 Карстен Вархолм ще участва на 400 и 400 м/пр на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин от 6 до 12 август. Норвежецът е водач в европейската ранглиста за сезона на 400 м/пр с 47.65 сек, а настоящият еврошампион в дисциплината Ясмани Копейо (Турция) има 48.31 сек през годината. На 400 м Вархолм е шести в европейската ранглиста за сезона с 45.14 сек, което е и единственият му старт в гладкото бягане през лятото.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 562 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1