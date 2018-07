Германия Легендата Писаро пак се закани това да е последният му сезон 31 юли 2018 | 17:02 - Обновена 0 0 0 0 0



"Невероятно съм щастлив, че отново съм тук. И се надявам, че ще ни очаква една страхотна година. Смятам, че това ще бъде последната ми професионална година”, заяви самият Писаро на пресконференция.



Любопитното е, че той казваше това и за изминалите няколко сезона.



39-годишният перуанец е голмайстор номер 1 в Бундеслигата сред легионерите със 192 гола. Преди това е играл за “Бременските музиканти” в периода 1999-2001 година, под наем през 2008-2012 и през 2015-2017.

@pizarrinha: "I really wanted to continue playing and I'm glad that I'm back at Werder. The reception from the fans yesterday was wonderful." #Werder pic.twitter.com/WF7wU50cZx — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) July 31, 2018

Той има спечелени шест титли на Германия, като и шест купи на страната по време на успешната си кариера. През 2013-а година стана победител в Шампионската лига с отбора на Байерн.



"Наистина съм радостен, че имам тази възможност. И съм двойно по-щастлив, че мога да приключа с футбола във Вердер - клубът, с който имах толкова страхотни моменти. Посрещането от феновете вчера беше невероятно”, допълни легендата.

@pizarrinha: "We have a very good team. I already know some of them. I'm sure that we can achieve a lot this season." #Werder pic.twitter.com/Fqs52bPar3 — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) July 31, 2018

