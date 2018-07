Моторни спортове Супер Формула проведе първия си тест с "ореол" и болид за 2019-а 31 юли 2018 | 13:50 - Обновена 0 0 0 0 0 Hello Halo

Welcome to SUPER FORMULA!!#sformula pic.twitter.com/P0D78kTohN — /Yuji Kunimoto (@yujikunimoto) July 31, 2018 За първи път днес на японската писта "Фуджи" бе тестван напълно променения болид на Супер Формула за сезон 2019 с т.нар. "ореол". Организаторите на автомобилните серии все още преценяват дали новите състезателни автомобили имат нужда от предпазния елемент и проведеният тест ще им помогне да вземат решението. Компонентът бе поставен на прототипите на Honda и Toyota за по половин час, а допълнително време с него е насрочено за сряда. Пилотите, които управляваха болидите с ореола, са провели и тестове за видимост. Маршалите са развявали червени флагове на няколко места от японското трасе, а пилотите са дали информация дали е нарушена видимостта им по някакъв начин. В първоначалния план за новото поколение автомобили не бе планирано да бъде поставен ореол. Вместо това бяха взети други мерки, които да отговорят на стандартите на ФИА, свързани с по-устойчив кокпит дизайн. Hello Helo,

First test for Super Formula SF19 with Halo in Japan at Fuji Speed Way today. Honda engined car driven by Naoki Yamamoto. It was the just test session and J.R.P. organization body of Super Formula made decision to put Halo to SF19 or not yet. pic.twitter.com/CTymVQpOIn — Jiro Takahashi (@JIRO9966) July 31, 2018 Доставките на болидите от италианския конструктор Dallara към отборите ще започнат през януари 2019 година – три месеца преди старта на сезона.

