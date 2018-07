Тенис Мъри ще играе в Пекин през октомври 31 юли 2018 | 13:43 0 0 0 0 0

Lucky Number 7!@andy_murray survives marathon match against Mackenzie McDonald 3-6 6-4 7-5 to reach #CitiOpen 2R.



Meets Edmund next... pic.twitter.com/zxdhqstdgL — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2018

Мъри спечели първия си мач на твърди кортове от февруари 2017-а насам, когато надделя в маратонски трисетов дуел над Макензи Макдоналд в 1 кръг на турнира във Вашингтон (АТР500). Следващият му противник там е сънародникът Кайл Едмънд, който го надигра в Ийстборн непосредствено преди “Уимбълдън”.



Мъри ще играе още в “Мастърс”-ите в Торонто и Синсинати преди US Open. Бившият световен номер 1 и носител на 3 титли от “Големия шлем” Анди Мъри ще участва в предстоящия през октомври месец тенис турнир от сериите АТР500 в Пекин. 31-годишният шотландец спечели титлата при последната си поява в китайската столица през 2016 година.Мъри спечели първия си мач на твърди кортове от февруари 2017-а насам, когато надделя в маратонски трисетов дуел над Макензи Макдоналд в 1 кръг на турнира във Вашингтон (АТР500). Следващият му противник там е сънародникът Кайл Едмънд, който го надигра в Ийстборн непосредствено преди “Уимбълдън”.Мъри ще играе още в “Мастърс”-ите в Торонто и Синсинати преди US Open.

