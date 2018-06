Електронни спортове Alone in the Dark ще излезе и на Wii и PS2 15 ноември 2007 | 15:25 0 0 0 0 0 Заради своята финансова агония, притиснатото в ъгъла, издателство Atari иска да поеме глътка въздух. В частност, компанията се опитва да изиска максимума от един от своите най-ценни франчайзи - Alone in the Dark. Както е известно, тази игра вече доволно дълго време се разработва за PC, Xbox 360 и PS3 от студио Eden, създателите на Test Drive Unlimited. Въпреки това сега е взето решение да се разшири "зоната за поражение", така че проекта ще излезе (естествено, разбира се, ако успее да се приключи с него) още и за PS2 и Wii. С разработката за тези две платформи ще се заеме студио Hydravision, отговорна за ужаса "Obscure". БФЕС 0 0 0 0 0

