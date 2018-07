Бойни спортове Кобрата и Фюри не се разбраха, отново ще има търг 31 юли 2018 | 11:42 - Обновена 0 0 0 0 25 Кубрат Пулев (25-1, 13 KO) и братовчеда на Тайсън Фюри - Хюи Фюри (21-1, 11 KO), не се договориха и Международната боксова федерация (IBF) насрочи търг за тяхна бъдеща среща. Резултатите от наддаването ще бъдат ясни на 9 август, а спечелилият ще има право да разпредели печалбата и да определи мястото на сблъсъка, пише сайтът boxingnews24.

Kubrat Pulev vs. Hughie Fury purse bid scheduled for Aug.9 https://t.co/dl8zMIPaOA — Boxing News 24 (@boxingnews24) 31 юли 2018 г.

Пулев и Фюри ще излязат един срещу друг, за да определят основния претендент за титлата в тежка категория на IBF, която е притежание на шампиона Антъни Джошуа.

IBF have ordered Kubrat Pulev v Hughie Fury to go to purse bids which will take place August 9th to become mandatory for the IBF Heavyweight Title. pic.twitter.com/j8ePRLMnuk — The Fight Report with JB (@TFRwithJB) July 31, 2018 Пулев вече два пъти участва в такива търгове и ги печели. Джарел Милър и Дилиън Уайт обаче отказаха да се бият с българина на негова родна земя, каквото е желанието на Кобрата.

Най-вероятно той отново ще настоява, при успех в наддаването, мачът да се проведе в България.



23-годишният Хюи има 22 мача в кариерата си и само 1 загуба - от Джоузеф Паркър през 2017 г.



Кубрат е доста по-опитен и има 25 победи и 1 загуба - от Владимир Кличко през 2014 г.



