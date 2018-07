НБА Просто едно хлапе от Акрън 31 юли 2018 | 11:57 0 0 0 0 3

LeBron James’ @IPROMISESchool opened its doors today! Take a look. #MoreThanAnAthlete pic.twitter.com/bq9txeCxoA — Complex (@Complex) July 31, 2018

Тези редове са за личността ЛеБрон Джеймс. Човекът. Не баскетболната звезда. Хлапето, което през 90-те години живее в град, определян за “метамфетаминовата столица на щата Охайо”. Порасналото дете, което днес изкарва стотици милиони долари и преспокойно може да не се интересува от миналото си, а да харчи парите си за всякакви други неща. За коли, купони, жени и всички онези странични занимания, заради които една голяма част от играчи в НБА фалират.



Но това не е в негов стил. Още от гимназиалните сезони на ЛеБрон Джеймс беше ясно, че той ще бъде специален баскетболист. Но сега, повече от 15 години по-късно, Краля затвърди и чисто човешките си качества, финализирайки най-големия си проект, който не е свързан с баскетбола. А с множеството деца в родния му град, които гледат на него като на перфектния пример за подражание. Откривайки уникално по рода си училище, което цели да запази децата в риск далеч от улиците и дори да ги прати в университет след няколко години.

LeBron James, everybody pic.twitter.com/dT5yUV1NR9 — SB Nation (@SBNation) July 30, 2018

“Всичко, което тези деца преживяват на улицата - наркотиците, насилието, оръжията, всичко през което преминават, ми е познато до болка. И сега, когато съм в позиция да имам ресурсите, финансите и необходимите хора и структура да направя нещо подобно - защо не?”, разсъждава Джеймс, който е достатъчно разпознаваема фигура и извън играта, а където и да се намира никога не крие привързаността и обичта към родния си град.



Момченцето, което Глория Джеймс ражда едва 16-годишна и отглежда сама в постоянни затруднения, защото криминално проявения му баща просто не е там, днес е мъж за пример. Съпруг на любимата си от гимназиалните години и горд баща на три деца, устремен към една цел - да осигури по-добър живот на подрастващите в Акрън. Откъдето дори и да не се появи някой нов ЛеБрон, ще има образовани млади хора, които продължават да се развиват благодарение на Брон, който се гордее с това, че е “просто едно хлапе от Акрън”.

I LOVE this little boy's facial expression as he enters the new public school that LeBron James opened in his hometown of Akron, Ohio today. pic.twitter.com/m7RuOErrNl — Black Panther Girl (@QuartneyChante) July 31, 2018

Едно хлапе, което в новото си училище осигуриява на стотици други такива безплатно обучение, безплатни училищни дрехи, безплатен транспорт до училището, безплатна храна, гарантирано заплащане на колежански такси при успешно завършване, помощ за семействата, колела и каски за децата и помощ за намиране на работата на родителите на учащите в училище “Аз обещавам”.



АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2690

