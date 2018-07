Испания Увеличават се шансовете на бразилския талант да остане на “Бернабеу” 31 юли 2018 | 11:25 - Обновена 0 0 0 0 0



Good Morning! AS' front cover today: The time has come for Vinicius and Bale...https://t.co/IMr4ZzIjMg pic.twitter.com/otAdWA7N8G — AS English (@English_AS) July 31, 2018

На пресконференцията си Лопетеги намекна, че Реал няма да привлича нов нападател, което е предпоставка, че бразилецът може и да получи шанс. Само за няколко седмици новият нападател на Реал Мадрид Винисиус Джуниър успя да впечатли спортно-техническия щаб на клуба и е все по-вероятно да остане в първия тим за новия сезон. Бразилецът е само на 18 години и плановете бяха да му се търси друг тим, където да бъде преотстъпен, или да се подвизава в сателита на “белия балет” - Реал Кастийя, който е част от местната Трета дивизия.Треньорът Юлен Лопетеги обаче е възхитен от видяното от таланта до момента. "Наша задача е адаптацията му към футбола в Европа да премине възможно най-леко. Той ще бъде с нас всяка една минута в този процес. Винисиус е изключителен за възрастта си и ще получи толкова игрови минути, колкото преценим. Удоволствие е да се работи с него и ни дава надежда, че така ще бъде и в бъдеще”, заяви наставникът.В момента Винисиус е на подготовка с Реал в САЩ и има шанс да запише участие в контролата срещу Манчестър Юнайтед , която започва в 03:00 часа през идната нощ.Вестник AS дори слага снимка тийнейджъра на водещата си страница със заглавие “Дойде часът на Винисиус и Бейл”.На пресконференцията си Лопетеги намекна, че Реал няма да привлича нов нападател, което е предпоставка, че бразилецът може и да получи шанс.

