Мина: Всеки ден Меси и Суарес ми взимаха по 50 евро

"Когато пристигнах в отбора, се опитах да се впиша в колектива и да се разбирам с всички. Затова всеки ден се басирах с Лионел Меси и Луис Суарес кой ще изпълни по-добре преки-свободни удари - аз или те. Истината е, че просто исках да ги гледам как шутират. Скоро обаче осъзнах, че така всеки ден те ми взимат по 50 евро". Тогава си казах: "Какво, та аз им плащам за пазаруването в магазина?!", заяви Йери Мина пред "Бокас".

Yerry Mina: "I bet €50 with Messi and Suarez, we had free kick contests. I realized that I was paying for their shopping. But the truth is that those monsters can put the ball to wherever they want" pic.twitter.com/94oHv44nHq