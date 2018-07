Реал не планира звезден трансфер, намекна Лопетеги

Новият наставник на Реал Мадрид Юлен Лопетеги намекна, че клубът няма да привлича нова голяма звезда, която да се опита да замести продадения в Ювентус Кристиано Роналдо. Спрягат се имената на редица класни футболисти като Еден Азар и Роберт Левандовски, но най-вероятно сделка няма да има за никого от тях.

“Предизвикателство е да изградиш Реал наново след Роналдо и то без привличането на нова звезда - коментира Лопетеги. - Кристиано е един от най-важните играчи в историята на клуба, но сам поиска да напусне. Когато подписах с Реал, не знаех за това негово желание.”

Бившият селекционер на Испания обаче е спокоен, защото според него разполага с нужната фигура, която да замени CR7 - Гарет Бейл. “Гарет е щастлив да продължи тук и ще видим най-доброто от него. Убеден съм, че ще се справи отлично през новия сезон. Бейл е изключителен футболист, ще се постарае да го покаже”, продължи Лопетеги.

Специалистът почти директно каза, че Реал не планира нещо гръмко като входящи трансфери това лято. “Нямам съмнение, че и с наличните футболисти ще продължим да преследваме трофеи, както беше досега. Нови попълнения? Имаме шестима такива - Каземиро, Серхио Рамос, Рафаел Варан, Лука Модрич, Матео Ковачич и Марсело, които се завръщат след почивка и са като нови играчи за нас. Дори да не продадем или купим никого, аз ще съм щастлив”, каза още наставникът на “лос меренгес”.

Лопетеги отговори и конкретно на въпрос дали Карим Бензема и Бейл са достатъчни като централни нападатели за този отбор на Реал Мадрид. “Трябва да сме наясно какво точно искаме, както и да обърнем внимание, че разполагаме с изключителните играчи, с които ще се опитаме да направим нов велик тим. Не искам да коментирам разни хипотези за евентуален нов нападател. Истината е, че съм убеден в качествата и възможностите на наличните си футболисти. Затова не искам да говоря за неща, които не са се случили”, завърши треньорът.

