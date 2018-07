Балкани Звезда отказа 8 млн. евро за най-добрия си футболист 31 юли 2018 | 05:59 - Обновена 0 0 0 0 2



“Вярно е. Отказахме 8 млн. евро от Щутгарт. Въпросът не е в парите. Няма сума, която да ни накара да продадем Радонич преди края на участието ни в квалификациите на Шампионската лига. Дотогава ще отхвърляме всички предложения, колкото и да са примамливи”, обясни спортният директор на “червено-белите” Звездан Терзич. @RedStarEnglish "It is true that we rejected eight million euros for Nemanja. There is no money for which we would sell Radonjic for until the qualification is over. Therefore, we reject everything." CEO of Zvezda. — Sasa Kukic (@Sasa_Kukic) 30 юли 2018 г. “Има кога да разговаряме за евентуален трансфер, но сега не е моментът. Искаме да се фокусираме единствено върху предстоящите важни мачове”, добави Терзич.



Според сръбските медии, ако Цървена звезда преодолее третия квалификационен кръг на ШЛ и си осигури нинимум участие в групите на Лига Европа, Радонич ще бъде задържат до края на годината. Шефовете на клуба се надяват при такова развитие цената му да стигне до 12 млн. Crvena zvezda 3-0 Sduva



