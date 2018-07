Официално: Митрович остава във Фулъм

“This is the only club I wanted to join.” Mitro discusses his happiness and relief at getting the deal done https://t.co/oOJMeB1IXK #HereToStay pic.twitter.com/k6HuZgZZCn

Нападателят Александър Митрович вече е собственост на Фулъм , след като досега игра в тима под наем от Нюкасъл . “Свраките” се съгласиха да продадат сръбския национал за 22 млн. паунда. При определени условия, свързани с представянето на тарана, сумата може да нарасне до 27 млн.Договорът на Митрович е за 5 години. Веднага след подписването той не скри радостта си, че ще продължи да носи екипа на тима от “ Крейвън Котидж ”.“Много съм щастлив, че оставам във Фулъм. Това е голям клуб, а през миналия сезон написахме истинска история със спечелената промоция за Висшата лига. Ще продължим да радваме феновете. С тяхната подкрепа сме способни на големи неща”, коментира 23-годишният футболист.

През миналата кампания Митрович изигра 20 мача и вкара 12 гола, като имаше сериозен принос за изкачването на “котиджърс” в елита. На Мондиал 2018 сърбинът се разписа при загубата на “белите орли” от Швейцария с 1:2.

Във Фулъм Митрович ще играе с номер 9.

