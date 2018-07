Матео Ковачич пожелал да напусне Реал Мадрид

Полузащитникът Матео Ковачич е поискал да напусне Реал Мадрид това лято, на фона на интереса към него от Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Байерн Мюнхен. Хърватският национал се премести на стадион "Сантяго Бернабеу" през 2015 г. и спечели три купи от Шампионската лига и общо девет трофея. 24-годишният футболист е казал на съотборниците си и на Хулен Лопетеги, че иска да напусне.

Според вестник "АС", Флорентино Перес няма да го пусне, тъй като го смята за важен играч за бъдещето. Манчестър Сити също се интересува от играча, но те се отказаха поради цената му от 80 милиона евро. На този етап остава неясно дали Реал ще уважи желанието на Ковачич да напусне.

