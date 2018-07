Авто Мания Никой от Fiat Chrysler не е знаел за заболяването на Серджо Маркионе 30 юли 2018 | 17:08 - Обновена 0 0 0 0 0



От болницата в Цюрих, където един от най-добрите автомобилни мениджъри бе опериран, уточниха, че той е лекуван от година насам. Маркионе е страдал от саркома (б.р. група малки тумори) на рамото, която му е причинявала болка. Този тип рак се разпростира в костите, хрущялите и мускулите.



По време на операцията Маркионе е получил мозъчен инсулт и е изпаднал в кома. За съжаление, той не се събуди от нея и почина на 66 години. Sergio Marchionne, the Canadian-Italian chief executive who saved Italy’s Fiat from bankruptcy and merged it with ailing US carmaker Chrysler, has died. Here's a look at one of the boldest business leaders of his generation.



Read more: https://t.co/1r6m70QDkC pic.twitter.com/x7UobSpvQT — Financial Times (@FinancialTimes) July 25, 2018 Смъртта на Серджо Маркионе е била шок и за собствениците и колегите му във Fiat Chrysler Automobiles (FCA). По думите на говорителя на италианската компания пред Reuters никой в нея не е знаел за здравословните проблеми на президента Маркионе. FCA е уведомена за влошеното му състояние едва след злощастната операция, която той претърпява.От болницата в Цюрих, където един от най-добрите автомобилни мениджъри бе опериран, уточниха, че той е лекуван от година насам. Маркионе е страдал от саркома (б.р. група малки тумори) на рамото, която му е причинявала болка. Този тип рак се разпростира в костите, хрущялите и мускулите.По време на операцията Маркионе е получил мозъчен инсулт и е изпаднал в кома. За съжаление, той не се събуди от нея и почина на 66 години. Начело на FCA застана шефът на Jeep Майк Манли. Джон Елкан стана председател на Ferrari, а Луис Кери Камилери пое ръководството на състезателните отбори на Ферари, вкл. и Формула 1. Маркионе смяташе да напусне позицията си начело на FCA през 2019 г., след което да се отдаде на почивка. Компанията вече обмисляше възможни кандидати за поста му.

