Роналдо ще "бръкне" много сериозно в джобовете на феновете на Юве

Ръководството на Киево повиши цените на билетите за мача от първия кръг на италианското първенство с 50 процента, съобщава Sportmediaset. Причината е логична - съперник на отбора е Ювентус, където през новия сезон ще играе суперзвездата Кристиано Роналдо.

Така цените на билетите за първия ред на централната трибуна скочиха от 100 до 150 евро. Останалите пропуски са 60 вместо 40 евро и 50 вместо 30. По-рано се появиха и информации, че някои разпространители са увеличили седемкратно цените на пропуските за мача от третия кръг между Парма и Ювентус.

Cristiano Ronaldo will officially debut for Juventus against Chievo on either the 19th or 20th August. pic.twitter.com/N09nfLpxoY