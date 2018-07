Румениге поиска отмяна на правилото за собственост на клубовете в Германия

Изпълнителният директор на Байерн Мюнхен Карл-Хайнц Румениге призова шефовете на Бундеслигата да отменят правилото, което забранява на големите търговски марки да притежават повече от 50 процента от футболните клубове в Германия. Според Румениге това правило пречи на германските отбори да бъдат конкурентни на най-силните отбори в Европа.

"Нашето поведение по този въпрос предизвиква само усмивки тук в САЩ. Знам, че в Германия всички са притеснени, че ако това правило отпадне, ще загубим възможността да се съревноваваме с другите големи отбори в Европа. Това обаче не е вярно, точно обратното е. Германия ще спечели. Нашият избор е или да последваме примера на другите държави, или да платим цената за бездействието си. Този популизъм, който достига до абсурдни нива в повече клубове, но най-вече в Германската футболна асоциация, трябва да бъде спрян. Германия не е някакъв изолиран остров", добави бившият нападател.

