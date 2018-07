Двама играчи на Ман Юнайтед сядат на преговори с агентите си

Андреас Перейра и Джоел Перейра ще проведат през тази седмица разговори със своите мениджъри, съобщава пресата на Острова. Към двамата играчи има сериозен интерес от клубове в Англия, Испания и Италия, а двамата са в много различна позиция относно бъдещето си.

Бразилският полузащитник бе под наем във Валенсия през миналата година, но сериозните проблеми с липса на голяма част от основните играчи, му предостави възможността да играе редовно в контролните мачове, където се представи на ниво. Той дори отбеляза единственото попадение при загубата от Ливърпул с 1:4 преди ден. Вратарят Джоел Перейра пък най-вероятно ще бъде отдаден под наем, след като в тима бе привлечен Лий Грант от Стоук, което бе оправдано от Жозе Моуриньо именно с желанието Перейра да бъде отдаден под наем, за да трупа игрова практика.

Each of the last three summers have followed a similar pattern for Andreas Pereira, but this feels different #mufc https://t.co/iEO5wxDThy