Част от звездите на Ман Юнайтед прекратяват почивката си по-рано

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо поиска от основните си играчи да съкратят ваканциите си и да се присъединят възможно най-скоро към съотборниците си в предсезонната подготовка на тима. Цели седем от основните футболисти на "червените дяволи" играха до самия край на световното първенство, което наложи отсъствието им за началото на подготовката,а Моуриньо да поиска звездите му да бъдат готови за игра час по-скоро.

