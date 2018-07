Давид Луис: Върнах се, за да остана

Защитникът на Челси Давид Луис отхвърли спекулациите за евентуално напускане на Висшата лига и заяви, че заедно със съотборниците му са мотивирани да печелят титли при новия мениджър Маурицио Сари.

31-годишният бранител се присъедини отново към Челси, след като пристигна от Пари Сен Жермен през 2016-а година. През миналия сезон той се скара с Антонио Конте и бе изваден от състава на отбора. Под ръководството на Антонио Конте той записа едва 10 мача през миналата кампания. А ситуацията и в националния отбор на Бразилия не беше по-различна за него.

David Luiz insists he has no intention of leaving Chelsea this summer.



He also says he "loves" Maurizio Sarri's philosophy: https://t.co/XDiADkdsAB pic.twitter.com/vFt4e76HaF