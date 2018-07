Зенит привлече Георг Грозер

Барабанная дробь!!! Последний новичок #вкзенитспб - один из лучших диагональных мира @grozergeorg! #вкзенитспб #рожденныечемпионами #георггрозер // And the last #vczenitspb newcomer is... one of the best opposites in the world @grozergeorg! #vczenitspb #bornchampions

