Биелса взе нов нападател в Лийдс

Нападателят на Мидълзбро Патрик Бамфорд ще премине в Лийдс, след като по-късно днес премине медицински прегледи и подпише официално своя договор. Двата отбора постигнаха договорка за цена от 7 милиона паунда, съобщават “Скай Спортс” и “Йоркшир Ивнинг Поуст”. Сумата може да нарасне до 10 милиона в следствие на допълнителни клаузи на базата на представянето на играча. Бамфорд записа 13 гола в 44 срещи през миналата кампания. Амбициите на Лийдс през този сезон са за директна промоция във Висшата лига, а начело на тима застана именития аржентински специалист Марсело Биелса.

