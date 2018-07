Арсенал поздрави шампиона в Тур дьо Франс

Лондонският Арсенал поздрави в Туитър уелсеца Гераинт Томас за победата в 105-ото издание на Тур дьо Франс. 32-годишния състезател на "Скай" е голям фен на "артилеристите", а успехът във Франция беше негова първа победа в някоя от големите три колоездачни обиколки в света - тези на Франция, Италия и Испания.

Като цяло Томас е голям спортен фен, а като виц звучи желанието му да промени датата на сватбата си през 2015 година, тъй като съвпадала с важен мач на Уелс в Световната купа по ръгби.

Big congratulations to you on winning #TDF2018, @GeraintThomas86 - we're all really proud of you pic.twitter.com/R5eUJQOEbY