Колоездене Първенецът на Тур-а стигна Париж с шампанско в ръка 29 юли 2018 | 20:23 - Обновена 0 0 0 0 0 Британецът Гераинт Томас спечели 105-ото издание на Тур дьо Франс. За 32-годишния състезател на "Скай" това бе първа победа в някоя от големите три колоездачни обиколки в света - тези на Франция, Италия и Испания. Томас, който е двукратен олимпийски шампион в пистовото колоездене, завърши с основната група днешния 21-ви етап от обиколката, в който бяха изминати 116 километра от околностите на Париж до Шанз-Елизе. Роденият в Уелс колоездач завърши Тура с общо време от 83 часа, 17 минути и 13 секунди и изпревари с 1:51 минути холандеца Том Дюмулен ("Тийм Сънуеб"), който завърши втори. Geraint Thomas sips champagne on his way to Tour de France glory https://t.co/7Ys6nPkfK8 via @MailSport — Tyler of Kent #MAGA #MUKGA #DMPhG (@malcolm2607) July 29, 2018 Четикратният победител Крис Фрум ("Скай"/Великобритания) остана трети в крайното класира с изоставане от 2:24 минути от Томас, а челната шестица бе допълнена от словенеца Примож Роглич на 3:22 минути, холандеца Стивън Кройсвайк на 6:08 минути и представителя на домакините от Франция Ромен Барде на 6:57 минути. Победител в днешния параден етап в най-престижната надпревара в шосейното колоездене е норвежецът Александър Кристоф от тима на "Обединените арабски емирства", който направи много силен финален спринт в последните 500 метра и изпревари с милиметри германеца Джон Дегенколб и французина Арно Демар. Кристоф завърши с време от 2 часа, 46 минути и 36 секунди, а по-малко от 15 секунди след това Томас премина финалната линия прегърнат с добрия си приятел от детството Фрум.

Relive the final sprint of Le Tour 2018 in slow-motion

В класиранията в отделните дисциплини, подобно на генералното, не настъпиха никакви сериозни размествания по парижките улици. Победител при "спринтьорите" за шести път стана словакът Петър Саган от отбора на "Бора", докато "крал на планините" е французинът Жулиен Алафилип от "Куик Степ", който за пръв път триумфира с фланелката на червени точки. Още радост за Франция донесе и 24-годишният Пиер Роже Латур от AG2R, който стана победител при младежите. Най-добре в отборното класиране пък се представи екипът на "Мовистар", а днешният етап бе по-специален за френския ветеран Силван Шаванел, който завърши Тура за рекордния 16-и път. За Шаванел, който неизменно стартира в надпреварата в последните 18 години, това бе последна Обиколка на Франция.

