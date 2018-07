Очаквайте на живо: Първият снукър финал за сезон 2018/19

Първият финал на ранкинг турнир по снукър за сезон 2018/19 - Рига Мастърс - започва в 20:30 часа българско време.

Световният шампион за 2010 година и носител на 13 ранкинг титли и “Тройната корона” Нийл Робъртсън ще се опита за четвърти път през последните шест кампании да спечели откриващото събитие в календара. Негов съперник във финала ще бъде един от най-вълнуващите и приятни за гледане майстори на щеката - Джак Лисовски, който все още търси първата си титла при професионалистите.

Робъртсън, който през 2016-а спечели първото издание на Рига Мастърс като част от ранкинг системата, започна турнира с победа 4:2 над Юан Ли, а вторият му мач бе срещу далеч по реномиран китаец в лицето на Уенбо Лян. Гръмотевицата от Австралия надделя трудно с 4:3, а съперникът му имаше нещастието да пропусне да реализира максимален брейк заради рядка липса на късмет

Джак Лисовски очаквано е в челото на тази импровизирана класация - той взима решенията на масата за едва 17.09 секунди и само другите утвърдени бързаци като Тепчая Ун-Ну (15.36), Джъд Тръмп (15.50) и Ксинтон Жао (16.35) са по-скоростни от него.

След това Робъртсън срази с 4:2 Крег Стедман, като постепенно в течение на мачовете започна да намира обичайната си форма с бързо изпълнение на ударите си. На четвъртфиналите той отново даде само два фрейма на носителя на три ранкинг титли Рики Уолдън, а в предпоследната фаза разгроми с 5:0 Стюърт Карингтън. Именно в този двубой Левичаря от Мелбърн направи най-големия си сенчъри брейк от 114 точки, а иначе досега в Рига е реализирал пет стотици, а средно за удар му отнемат 21.01 секунди, което му отрежда 24-а позиция по този показател.Англичанинът победи последователно Иън Бърнс с 4:2, Оливър Лайнс с 4:0, Йонг Жън с 4:1, Греъм Дот с 4:0 и Стивън Магуайър с 5:1, за да стигне до първия ранкинг финал в кариерата си. Той направи сенчъри от 101 срещу Жън, а за сравнение, за Робъртсън това ще е 21-ви спор за ранкинг трофей.Гръмотевицата от Австралия и Лисовски имат само един предишен дуел помежду си - на 1/8-финалите на Големите финали на РТС през 2012-а, когато Робъртсън печели с 4:1.