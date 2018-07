Формула 1 Ботас се засегна от коментар на шефа си Тото Волф 29 юли 2018 | 19:17 0 0 0 0 0 Гран при на Унгария завърши по най-добрия начин за Люис Хамилтън, но не и за неговия съотборник Валтери Ботас. Няколко обиколки преди края финландецът беше с твърде износени гуми и след като Фетел го изпревари, той поднесе и счупи предното крило на болида си в задните гуми на Ферарито. Пилотът на Мерцедес загуби темпо и се свлече от второ до пето място, след като беше изпреварен и от Райконен и от Даниел Рикардо. Тото Волф направи непремерено изказване пред Скай спортс: "Резултатът е сладко-горчив, много се радвам за Люис, но ми е тъжно за Валтери. Той заслужаваше второто място, защото беше феноменален като поддръжник". Ботас, който и бездруго беше унил от развоя на състезанието, се почувства засегнат от определението, което използва неговият шеф. "Първо, "поддръжник" е болезнено, не виждам нищо позитивно в това състезание" призна финландецът. "Искахме по-добър резултат, сметнахме, че можем да направим състезанието с едно спиране. Покривахме стратегията на Кими и 20 обиколки преди края си мислехме, че можем да контролираме темпото, но задните гуми започнаха да умират. Опитах се да се защитя колкото агресивно мога, но всичко се обърна нагоре с краката преди финала с това счупено крило". "Мисля, че трябва да говорим след състезанието. Вече преминахме средата на годината, а разликата в точките е толкова голяма, че отборът ще реши какво да прави по някое време". С последното Ботас очевидно визираше отборните заповеди. Bottas 'hurt' by Wolff 'wingman' comments after Hungary performance https://t.co/N7k3NyHUpB pic.twitter.com/1G6L9cAly6 — The Voice of F1 (@F1Voice) 29 юли 2018 г. 0 0 0 0 0

