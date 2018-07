Тенис Въпреки “геврека” - десети човек с дебютна титла на АТР 29 юли 2018 | 18:42 - Обновена 0 0 0 0 0 Заемащият тази седмица 81-ва позиция в световната ранглиста по тенис Николоз Басилашвили спечели първата титла в кариерата си, побеждавайки на финала в Хамбург (АТР500) шампиона от миналата година Леонардо Майер с 6:4, 0:6, 7:5 за 2 часа и 12 минути. Nikoloz Basilashvili (@TennisTV ) pic.twitter.com/AobgizLvPb — doublefault28 (@doublefault28) July 29, 2018 26-годишният Басилашвили се възползва от единствените си три шанса за пробив в мача, като направи нещо рядко срещано при мъжете - спечели трисетов двубой, при положение че е загубил втората част на нула. BASILASHVILI



Qualifier Nikoloz Basilashvili defeats the defending champ 6-4, 0-6, 7-5 to complete his dream run at @Am_Rothenbaum.

This is his first ATP title, sending him to a career-high ranking of No. 35.#GOTC18 pic.twitter.com/Fz5JserV6T — Tennis Channel (@TennisChannel) July 29, 2018 Басилашвили спечели 500 точки за световната ранглиста и ще се изстреля до 35-ата позиция (личен рекорд) от следващата седмица, като прибра и най-тлъстия чек в кариерата си от 349 200 паунда. Майер пък не успя да защити трофея си от миналия сезон и губи 200 точки, което означава, че ще “изхвърчи” от топ 50 в класацията на АТР. Басилашвили е десетият играч този сезон, който печели първа титла в кариерата си - другите преди него са Даниил Медведев, Мирза Башич, Роберто Карбайес Баена, Франсис Тиафо, Марко Чекинато, Таро Даниел, Мартон Фучович, Миша Зверев и Матео Беретини, последният от които също триумфира днес на турнира от сериите АТР250 в Гщаад след успех над Роберто Баутиста Агут. Nikoloz Basilashvili (Q) wins his first title and it’s a 500!! So happy for him!! (this is how a lovely lunatic celebrates) pic.twitter.com/YfF0I5IvPA — Laura (@lauramekiou) July 29, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1238

1