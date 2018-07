Жиру вариант за Марсилия

Нападателят на Челси Оливие Жиру може да премине в отбора на Олимпик Марсилия, съобщи "Екип". 31-годишният французин, който спечели само преди седмици световната титла с "петлите", е основен кандидат за върха на атаката на марсилци, след като ръководството на клуба удари на камък в опитите си да привлече италианеца Марио Балотели от Ница. Оливие Жиру премина в Челси през януари от Арсенал и записа участие в 13 шампионатни мача за "сините", в които реализира 3 гола.

RMC | Marseille are in talks with Olivier Giroud’s agent. #CFC pic.twitter.com/H1YCz0fqXY