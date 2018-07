Фулъм постигна договорка за сръбски национал

Сръбският национал Александър Митрович ще премине медицински прегледи, след което трябва да финализира трансфера си във Фулъм. Централният нападател напусна тренировъчния лагер на сегашния си тим Нюкасъл в Порто (Португалия) в събота вечер, след което се отправи към Лондон. Това стана, след като двата тима постигнаха договорка за цената на играча на стойност 22 милиона паунда, която може да достигне до 27 милиона в зависимост от представянето на играча. 22-годишният нападател прекара втората половина от миналия сезон на “Крейвън Котидж” и отбеляза 12 гола в 17 мача за Фулъм.

Sky sources: Newcastle have accepted a bid from Fulham for striker Aleksandar Mitrovic, who spent the second half of last season on loan at Craven Cottage. #SSN pic.twitter.com/2lWA0Zv6o0