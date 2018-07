Тенис Мъри срещу американец във Вашингтон 29 юли 2018 | 17:17 0 0 0 0 0 Бившият световен номер 1 и носител на три титли от “Големия шлем” Анди Мъри ще започне участието си в тенис турнира от сериите АТР500 във Вашингтон срещу представителя на домакините Макензи Макдоналд. Шотландецът в момента е 838-ми в световната ранглиста, след като направи завръщането си на корта в “Куинс клъб”, но пропусна “Уимбълдън” и сега именно на американска територия ще опита да започне изказването обратно към челните позиции в класацията на АТР. Complete ATP Washington draw, which is pretty intriguing. #CitiOpen pic.twitter.com/jOSqgnUaD5 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 27, 2018 Водач в схемата във Вашингтон е Александър Зверев, който евентуално ще срещне Евгени Донской или Малек Жазири в първия си двубой в столицата на САЩ. После германецът може да играе срещу по-големия си брат Миша, който е номер 15 в схемата, а потенциално на четвъртфиналите го очакват Кей Нишикори (7) или Денис Шаповалов (9). Стан Вавринка също е в тази част на жребия, след като участва с "уайлд кард", като първият му мач е срещу квалификант. Sascha Zverev Seeks Second Title in D.C.



By @BenRaby31 https://t.co/B4Odw4p1hN pic.twitter.com/dhHZAF0a5B — Citi Open (@CitiOpen) July 29, 2018 В половината на Зверев са още Давид Гофен (3) и Ник Кирьос (3), които имат коварни младоци на пътя си към четвъртфиналите в лицето (евентуално) на Франсис Тиафо (13) и на Стефанос Циципас (10). Шампионът от Маями и полуфиналист от “Уимбълдън” Джон Иснър е номер 2 в схемата и има сравнително лесен пък към 1/4-финалите, защото го очакват Михаил Южни и евентуално Андрей Рубльов (16). Също така другият топ поставен в неговата четвъртина е Люка Пуй (6), докато в другата част от тази половина на жребия са Кайл Едмънд (4) и Чонг Хьон (8). "I've enjoyed coming here [D.C.], it’s a beautiful city and there’s lots to do and see. The event itself has great history and it’s nice when you practice on the center court to see all the past winners on the boards. " - @andy_murray



https://t.co/CxQZFOJGj2 pic.twitter.com/j8AJiUzMvv — Citi Open (@CitiOpen) July 29, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 459

1